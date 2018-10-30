Вісім країн ЄС закликали Росію зупинити підготовку до незаконних виборів на Донбасі

Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Італія, Бельгія і Німеччина закликали Росію використати значний вплив на бойовиків, щоб вибори 11 листопада не відбулися.

Вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Російської Федерації зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу.

Відповідну заяву від імені восьми країн-членів Євросоюзу перед початком засідання Ради безпеки ООН зачитала постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс на брифінгу, що транслювався на сайті Організації.

До цієї заяви долучилися Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Італія, Бельгія і Німеччина.

Британський дипломат заявила, що ця заява демонструє послідовність позиції ЄС щодо України.

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"Ми як держави-члени Європейського Союзу повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

"Ми засуджуємо незаконні так звані "вибори", заплановані на 11 листопада у непідконтрольних уряду територіях у так званих "Луганській народній республіці" і "Донецькій народній республіці". Якщо вони відбудуться, ці незаконні вибори суперечитимуть зобов'язанням, зробленим відповідно до Мінських угод та порушать українське законодавство", - наголошується у заяві.

У ній зазначається, що будь-які подібні незаконні вибори будуть несумісними з суверенітетом і територіальною цілісністю України.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту об'єднати зусилля, щоб виступити проти цих незаконних виборів, які лише можуть сприяти підриву зусиль, спрямованих на досягнення миру у регіоні. Ми наполегливо закликаємо сепаратистів відмовитись від планів проведення виборів і закликаємо Росію використати її значний вплив з метою зупинити проведення цих так званих виборів", - додали автори заяви.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

Державний департамент США закликав РФ приєднатись до України у прагненні до миру та скасувати "незаконні, фіктивні вибори" в ОРДЛО.