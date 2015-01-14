Порошенко підписав указ про проведення мобілізації в три етапи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час робочої зустрічі з головами обласних державних адміністрацій.

"Я підписую цей указ і передаю його в парламент", - сказав він.

За його словами, право і обов'язок боронити державу має бути рівномірно розподілено між всіма областями, пропорційно до кількості військовозобов'язаних.

"Я дав доручення міністру оборони, главі Адміністрації, секретарю РНБО чітко контролювати щодо того, щоби ці пропорції були чітко дотримані... Я звертаю вашу увагу на дотримання принципу соціальної справедливості. Захищати Батьківщину - є не лише справа робітників і селян. Не відмовляйте в цій можливості і представникам місцевої політичної еліти", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, три етапи мобілізації у 2015 році триватимуть з січня по серпень.

Читайте такожУ Генштабі назвали категорії громадян, що не підлягають мобілізації

Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

Протягом року до лав Збройних сил України планується мобілізувати 200 тис. українців.

Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

У 2014 році було проведено три хвилі мобілізації.