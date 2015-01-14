Меркель: надія на проведення зустрічі у "нормандському форматі" ще не втрачена

Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Берліні. Вона зазначила, що не знає, як скоро зустріч може відбутися після зриву домовленостей цього тижня, передає DW.DE.

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Канцлер підкреслила, що для проведення зустрічі повинно бути "достатньо надії", що після неї буде досягнуто реальних результатів. "Поки що їх немає, але ми працюємо над цим із усіх сил. Тим не менш, я не знаю, як довго це може тривати, це залежить від усіх залучених сторін", - наголосила Ангела Меркель.

В свою чергу Йенс Столтенберг закликав Росію припинити підтримувати сепаратистів на сході України. "Ми закликаємо Росію поважати мінські домовленості, використати весь свій вплив на сепаратистів, щоб примусити їх дотримуватися режиму припинення вогню та припинити підтримувати сепаратистів", - наголосив генсек НАТО. Йенс Столтенберг запевнив, що НАТО не прагне конфронтації з Росією. "НАТО прагне до більш конструктивних і злагоджених відносин з Москвою. Але щоб це було можливим, Росія повинна також цього хотіти ", - підкреслив він.

Крім того, генсек НАТО закликав Німеччину збільшитиви датки на оборону. Він назвав Німеччину країною з найсильнішою в Європі економікою. "Але ми також покладаємо надії на німецьке лідерство, якщо йдеться про інвестування в оборону", - наголосив Йенс Столтенберг та додав, що це потрібно, аби мати можливість захистити союзників та підтримувати безпеку і стабільність у Європі.