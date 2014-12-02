Столтенберг: Україна відмовляється від позаблоковості і може стати членом НАТО
Під час засідання Україна–НАТО український уряд повідомив представників альянсу про те, що Київ відмовляється від політики позаблоковості.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками засідання Україна–НАТО, повідомляє з Брюсселю кореспондент Європейської правди.
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"Раніше Україна офіційно дотримувалася позиції про свою позаблоковість. Зараз уряд оголосив, що Україна позбавиться цього статусу, і це рішення ми також поважаємо. І якщо Україна подасть заявку на вступ до НАТО, цю заявку буде розглянуто", - заявив Столтенберг.
Той факт, що Київ під час засідання Україна–НАТО повідомив альянс про таке рішення, підтвердили в МЗС України.
Про це йдеться в twitter-повідомленні посла з особливих доручень МЗС Дмитра Кулеби.
Генсек НАТО у зв’язку з цим окремо підкреслив, що альянс вважає чинним рішення Бухарестського саміту НАТО від 2008 року про євроатлантичні перспективи України.
"Ми досі дотримуємося думки, що Україна стане членом НАТО", - заявив він.
Водночас остаточне рішення про заявку щодо вступу і, відповідно, про сам вступ має ухвалити українська сторона, підкреслив генсек. "Ми з повагою поставимося до рішення України подавати заявку, якщо воно буде ухвалене. І так само поважатимемо, якщо буде ухвалено рішення не подавати заявку", - зазначив Столтенберг.