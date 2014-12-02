Столтенберг: Україна відмовляється від позаблоковості і може стати членом НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками засідання Україна–НАТО, повідомляє з Брюсселю кореспондент Європейської правди.

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"Раніше Україна офіційно дотримувалася позиції про свою позаблоковість. Зараз уряд оголосив, що Україна позбавиться цього статусу, і це рішення ми також поважаємо. І якщо Україна подасть заявку на вступ до НАТО, цю заявку буде розглянуто", - заявив Столтенберг.

Той факт, що Київ під час засідання Україна–НАТО повідомив альянс про таке рішення, підтвердили в МЗС України.

Про це йдеться в twitter-повідомленні посла з особливих доручень МЗС Дмитра Кулеби.

Генсек НАТО у зв’язку з цим окремо підкреслив, що альянс вважає чинним рішення Бухарестського саміту НАТО від 2008 року про євроатлантичні перспективи України.

"Ми досі дотримуємося думки, що Україна стане членом НАТО", - заявив він.

Водночас остаточне рішення про заявку щодо вступу і, відповідно, про сам вступ має ухвалити українська сторона, підкреслив генсек. "Ми з повагою поставимося до рішення України подавати заявку, якщо воно буде ухвалене. І так само поважатимемо, якщо буде ухвалено рішення не подавати заявку", - зазначив Столтенберг.