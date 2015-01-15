Почалось засідання Ради, на якому можуть затвердити указ про мобілізацію (пряма трансляція)
10:07, 15 січня 2015Політика
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Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроект про затвердження указу президента України від 14 січня “Про часткову мобілізацію”.
Депутати планують затвердити указ президента про часткову мобілізацію / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, серед інших питань порядку денного - проекти постанов про керівництво комітетів парламенту.
Читайте такожМобілізація в Україні розпочнеться наступного вівторкаТакож народні депутати розглянуть проект постанови про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради.
Крім того, розглянути про включення до порядку денного планується законопроекти, які стосуються проходження військової служби під час особливого періоду.
Як повідомляв УНІАН, 14 січня у Верховній Раді було зареєстровано проект закону про затвердження указу президента України "Про часткову мобілізацію" (№1743).
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