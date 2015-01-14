У Раді зареєстрували законопроект про затвердження мобілізації

Текст проекту закону розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом, який до ВР вніс президент, передбачається затвердити указ глави держави від 14 січня 2015 року №15 "Про часткову мобілізацію".

В указі зазначається, що з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України президент постановляє оголосити та провести протягом 2015 року часткову мобілізацію у три черги протягом 210 діб із дня набрання чинності цим Указом.

Мобілізацію передбачається провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Передбачається здійснити призов військовозобов'язаних, резервістів та поставку транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань України в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву.

Крім того, указом передбачено провести у період з 18 березня по 1 травня 2015 року звільнення в запас (демобілізацію) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до указу президента України від 17 березня 2014 року № 303 "Про часткову мобілізацію".

Своєю чергою Кабінет міністрів України має:

- перевести національну економіку України на функціонування в умовах особливого періоду в обсягах, що гарантують безперебійне забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань України під час виконання покладених на них завдань, привести визначені галузі, підприємства, установи та організації у ступінь ПОВНА ГОТОВНІСТЬ;

- установити з метою мінімізації негативних наслідків для економіки держави обмеження під час виконання мобілізаційних завдань та довести їх до визначених суб'єктів національної економіки, які переводяться на функціонування в умовах особливого періоду, з введенням ступеня ПОВНА ГОТОВНІСТЬ;

- забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням і проведенням часткової мобілізації та звільненням у запас військовослужбовців (демобілізацією), які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до указу президента України від 17 березня 2014 року № 303 "Про часткову мобілізацію", у тому числі з їх перевезенням до місць проживання (перебування).

Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Адміністрація Державної прикордонної служби України мають:

- провести звільнення військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до указу президента України від 17 березня 2014 року № 303 "Про часткову мобілізацію", у визначені терміни, але не пізніше ніж за 10 діб до закінчення однорічного строку їх перебування на військовій службі, та перевезення звільнених військовослужбовців до місць проживання (перебування);

- забезпечити зазначених військовослужбовців комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час переміщення до місць проживання (перебування).

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Указом також передбачено доведення до відома керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що, згідно із статтею 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статтею 119 Кодексу законів про працю України, за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, закріплені гарантії щодо збереження за ними місця роботи (посади) на термін, що не перевищує одного року.

Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування, із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності доручається організувати і забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

2) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

Цей указ набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що три етапи мобілізації у 2015 році триватимуть з січня по серпень.

Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

Протягом року до лав Збройних сил України планується мобілізувати 200 тис. українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.