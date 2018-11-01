Німеччина виступатиме за продовження санкцій ЄС проти Росії - Меркель

Федеральний канцлер Німеччини констатувала, що Мінські домовленості не виконуються.

Канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель наголошує, що її країна виступатиме за продовження санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти Російської Федерації через війну на Донбасі та окупацію Криму.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

"Ми також говорили про те, що санкції пов'язані з певним станом. Якщо буде прогрес, тоді ми можемо пом'якшити ці санкції. На жаль, зараз ситуація така, що Мінські домовленості не дотримуються. Якщо щось відбувається, то тільки по міліметру вперед, але час від часу відхід назад, тобто Німеччина також буде виступати за продовження цих санкцій", - наголосила Меркель.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції про необхідність подолання етапу запровадження санкцій проти Росії. Але, за його словами, Італія не ухвалюватиме рішення про блокування санкцій зараз.

28 серпня посол України в Італії Євген Перелигін підтвердив, що Італія має намір блокувати рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії. За словами посла, грудень має стати вирішальним стосовно можливого блокування Італією рішення про продовження санкцій.