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"Вітаю, воїни!": Меркель у Києві заговорила українською (відео)

17:01, 01 листопада 2018
Політика
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Політики спочатку прослухали гімн України, після чого Меркель звернулася до військових з почесної варти президента, сказавши українською: "Вітаю, воїни!".

Військові відповіли: "Героям слава!".

Як повідомляв УНІАН, у Києві проходить брифінг президента України Петра Порошенка і федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель, яка перебуває з візитом в Україні на запрошення глави нашої держави.

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Новина в сюжеті: Візит Меркель до Києва 1 листопада
Теги: #Київ#українська мова#Петро Порошенко#Ангела Меркель