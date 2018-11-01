"Вітаю, воїни!": Меркель у Києві заговорила українською (відео)
17:01, 01 листопада 2018Політика
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Меркель привітала почесний президентський караул українською мовою.
Меркель заговорила українською
Президент України Петро Порошенко зустрівся в Києві з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
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Політики спочатку прослухали гімн України, після чого Меркель звернулася до військових з почесної варти президента, сказавши українською: "Вітаю, воїни!".
Військові відповіли: "Героям слава!".
Як повідомляв УНІАН, у Києві проходить брифінг президента України Петра Порошенка і федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель, яка перебуває з візитом в Україні на запрошення глави нашої держави.
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