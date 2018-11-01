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Ярославський прокоментував своє включення в санкційні списки РФ

17:06, 01 листопада 2018
Політика
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Фото УНІАН

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський прокоментував своє включення в санкційні списки РФ, куди потрапили також інші представники українського бізнесу, політики та громадські діячі.

«Це питання з політичної площини. А я політикою не займаюся. Мої питання — бюджети і зарплати в моїх компаніях, податки, які ми платимо, соціальні проекти», — сказав Олександр Ярославський, відповідаючи на запитання журналістів щодо появи його прізвища у списках осіб, по відношенню до яких введені обмежувальні економічні заходи, оприлюднених урядом Російської Федерації.

Олександр Ярославський — український бізнесмен, засновник, власник і президент групи DCH. Великий інвестор української економіки: вкладення в розвиток тільки Харківського регіону перевищили $1 млрд. Сфери пріоритетних бізнес-інтересів інтересів групи DCH Ярославського — промисловість, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес, спорт та ін Кандидат технічних наук, почесний доктор Харківського національного університету ім. Каразіна та Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова.

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