Україна скотилася у рейтингу свободи медіа

Однією з причин цього стала ініціатива президента Петра Порошенка заблокувати низку російських ресурсів, зазначають у Freedom House.

Україна опустилась у рейтингу свободи медіа на 7 пунктів.

Про це під час громадських слухань заявив директор представництва Freedom House в Україні Метью Шааф, передає інтернет-видання UA1.

За його словами, однією з причин цього стала минулорічна ініціатива президента України Петра Порошенка заблокувати низку російських ресурсів.

"46% опитаних респондентів сказали, що люди можуть використовувати ці ресурси, якщо хочуть", – зазначив Метью Шааф.

Читайте такожУ НСЖУ повідомили про надзвичайну ситуацію з фізичною безпекою журналістів в Україні

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у свою чергу заявив про тиск правоохоронців на журналістів.

"Ситуація з журналісткою Наталією Седлецькою показує, що в Україні є дикуни-прокурори, які зазіхають на права журналістів. Європейський суд з прав людини довів, що не можна збирати інформацію про журналістів для використання в політичних цілях. Виходить, що ми в інтересах суспільства збираємо інформацію, обіцяємо, що не будемо її розголошувати, а потім через дії прокуратури не дотримуємось слова", – розповів Томіленко.

Заступник голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Бенджамін Моро відзначив відсутність результатів розслідувань щодо вбивства журналістів в Україні, зокрема Павла Шеремета. За його словами, в поліції мають відзвітувати про роботу в цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше у Freedom House Ukraine повідомляли, що за останні сім років у рейтингу свободи в інтернеті Україна з абсолютно вільної перетворилася на "частково вільну" і займає 45 позицію.