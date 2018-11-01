В світі знижується глобальний рівень свободи в інтернеті - звіт Freedom House

Статус свободи інтернету в Україні визначений як "частково вільний".

У міжнародній неурядовій організації Freedom House заявляють, що в світі знижується глобальний рівень свободи в мережі Інтернет.

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Про це УНІАН повідомили в представництві Freedom House в Україні з посиланням на власне дослідження "Свобода в мережі 2018". Зокрема, у звіті підкреслюється, що завдяки підйому цифрового авторитаризму інтернет може бути використаний як для того, щоби підірвати демократичні системи, так і для дестабілізації диктатур.

Також зазначається, що глобальний рівень свободи в інтернеті знижується восьмий рік поспіль. Згідно з аналізом, все більша кількість урядів приймає закони, що обмежують онлайн-медіа під гаслом боротьби з "фейковими новинами", а також збільшують рівень нагляду над користувачами, отримуючи необмежений доступ до їх даних.

Так, з 65 країн, які фігурують у цьогорічному дослідженні, у 26 країнах спостерігалося погіршення свободи в інтернеті. У майже половині з цих країн, де спостерігалося погіршення, воно було пов'язано з виборами.

Оцінювання статусу свободи в різних країнах відбувалося за 100-бальною шкалою, де "0" позначає країни з найбільш вільним інтернетом у світі, і "100" - найменш вільним. Україна у цьому рейтингу отримала 45 балів. Статус свободи інтернету в Україні визначений як "частково вільний". Так, у категорії перешкоди доступу в інтернеті Україна набрала 9 балів, обмеження контенту - 16, порушення прав користувачів - 20.

Зазначається, що влада в Україні заблокувала понад 200 сайтів, і дедалі більша кількість законодавчих пропозицій містила широко сформульовані положення про блокування сторінок сайтів у мережі Інтернет з міркувань національної безпеки, часто навіть без необхідності отримання рішення суду.

Також відзначено, що правоохоронцями та співробітниками Служби безпеки України було здійснено рейди на офіси редакцій двох українських інтернет-видань з проросійською позицією «Страна» та «Вести».

Крім того, українська влада заарештувала низку користувачів соціальних мереж, водночас, проросійська окупаційна адміністрація Луганська ув’язнила на 14 років місцевого блогера.

Водночас згадується, що у червні 2017 року Україна зазнала деструктивної кібератаки з використанням вірусу «NotPetya», яку було організовано з території Росії.