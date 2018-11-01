Парубій не читав санкційний список РФ

Наявність свого прізвища в переліку осіб, до яких Росія застосувала обмежувальні заходи, спікер українського парламенту вважає за честь.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що не читав санкційний список Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер українського парламенту сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, які прізвища в санкційному списку РФ його здивували.

“Я не читав всіх прізвищ. Не було такого, щоб я зранку встав і почав вивчати всі ці прізвища, скільки їх є. Я побачив своє прізвище і сприйняв за честь”, - наголосив Парубій.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи порушувалися під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання санкційного списку Росії, Парубій зазначив, що ні, оскільки це питання “не є аж такої великої ваги, щоб піднімати його на зустрічі з канцлером Німеччини”.

“Цей перелік і ці так звані санкції – це така, скоріш за все, агонія керівництва Російської Федерації”, - сказав голова Верховної Ради.

За його словами, Росія хотіла продемонструвати, що і вона на щось може впливати і когось залякувати.

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Парубій додав, що він не має жодного бізнесу чи вкладу в російських банках, а ці санкції сприймає, як “крок відчаю і надування щік” з боку Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед осіб і компаній, які потрапили під санкції, - чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських підприємств, депутати Верховної Ради VIII скликання, судді Конституційного суду, великі українські підприємці, державні підприємства та юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України.

У відповідній постанові уряду РФ йдеться, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.