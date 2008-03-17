Балога не розуміє: у нас сьогодні хто в опозиції – Партія регіонів чи БЮТ?

Оголошений блоком Юлії Тимошенко намір будь-що домагатися невідкладного прийняття Верховною Радою рішення про звільнення з посади київського міського голови Леоніда Черновецького матиме надзвичайно серйозні наслідки для перебігу політичної ситуації в країні. Про це заявив глава Секретаріату Президента Віктор Балога, повідомляє офіційний сайт Президента.

В.Балога наголосив, що питання влади в Києві потрібно вирішувати виключно в юридичній площині, а не з політичних уподобань. Саме тому Президент відсторонив Л.Черновецького від виконання посадових обов`язків на час проведення перевірки спеціально створеною комісією, підкреслив Балога: «поки не оприлюднено висновки за підсумками перевірки, досить дивно чути звинувачення від урядовців про скоєні злочини, зловживання і корупцію у Київраді. Такі вердикти може виносити тільки суд, але ніяк не політики чи міністри».

«Не хочу бути передвісником сумних подій, але ВР знову може охопити криза. Її каталізатором стане поведінка фракції БЮТ, адже ця політична сила вже оголосила ультиматум: або відставка Л.Черновецького, або блокування Ради, - заявив голова СП. - Вважаю такий підхід шкідливим і неприродним, бо виходить, що влада в особі частини правлячої коаліції перешкоджатиме сама собі. У нас сьогодні хто в опозиції – Партія регіонів чи БЮТ? Виглядає так, ніби БЮТ хоче опонувати коаліції, тобто собі ж. Тут варто почути й позицію коаліційного партнера – блоку «Наша Україна – Народна самооборона», з яким БЮТ, судячи з усього, не радився і не мав наміру це робити».

Окремо В.Балога прокоментував критичні висловлювання Прем`єр-міністра Ю.Тимошенко про останнє рішення Конституційного Суду щодо дії норми про імперативний мандат для депутатів місцевих Рад. На його думку, слова керівника уряду про намір БЮТ домогтися звільнення з посад КС є нічим іншим, як відкритим пресингом на єдиний орган конституційної юрисдикції в державі. «Прем`єр говорить про якийсь прихований тиск на КС, водночас сама на публічній прес-конференції, по суті, погрожує суддям, тобто тисне на них, не криючись. Це неприпустимо з будь-яких позицій».

“Істерик тут не потрібно, вони – нікудишній порадник у державних справах», додав голова СП.