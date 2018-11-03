Сьогодні розпочинається виборчий процес у 123 об'єднаних територіальних громадах

Вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів відбудуться 23 грудня.

Сьогодні розпочинається виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 123 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центральної виборчої комісії, вибори у 15 міських, 21 селищній, 87 сільських ОТГ у 21 області призначені на 23 грудня 2018 року.

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До складу цих 123 ОТГ увійшли 511 місцевих рад (міських – 15, селищних – 25, сільських – 471).

Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 685 тисяч виборців.

Згідно з Календарним планом підготовки до виборів, до 10 листопада включно районні виборчі комісії повинні утворити сільські, селищні, міські виборчі комісії (ТВК) та сформувати їх склад.

19 листопада розпочнеться процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на перших місцевих виборах.

Загальна сума, передбачена на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня, становить 31 мільйон 51 тисяча 500 гривень.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК перенесла вибори у двох ОТГ на Донеччині через загрозу терактів.