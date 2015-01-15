Ситуація в Донецькому аеропорту стабілізувалася: підкріплення прийшло, поранених вивезли

Станом на 21:00, ситуація в Донецькому аеропорту стабілізувалася, артилерійські обстріли на його території стихли.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтер Тетяна Ричкова.

"Ситуація більш-менш стабілізувалася після того, як ВСУ відвоювали частину території у сепаратистів і розмістили там підкріплення, що прийшло та має з собою артилерійське озброєння. Внаслідок чого танк, який не давав нам спокою з ранку, зник з території аеропорту", - написала вона.

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Також Ричкова зазначила, що поранених кіборгів вже вивезли з аеропорту та доставили до Дніпропетровська.

"В терміналі на всіх поверхах базуються сили ЗСУ. Прорвемося! Бути добру!", - резюмувала волонтер.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом обстановка в зоні АТО вкрай загострилася. З 14 січня бойовики з застосуванням танків і артилерії почали новий штурм позицій захисників Донецького аеропорту, який не припиняється досі.