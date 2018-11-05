Скандального екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука арештували
Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду Автономної республіки Крим Валерію Чорнобуку, який підозрюється у вчиненні державної зради.
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Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Голосіївським районним судом Києва 5 листопада о 9-й годині відбувся розгляд клопотання прокуратури АРК про обрання запобіжного заходу колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Чорнобуку В. За результатами розгляду клопотання останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, 3 листопада правоохоронці затримали Чорнобука, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні державної зради.