Прокуратура Криму перевіряє на держзраду всіх кримських держслужбовців - ЗМІ

У прокуратурі зауважують, що сам факт роботи в підконтрольних Росії держорганах Криму не є злочином.

Прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє причетність кожного кримського держслужбовця до вчинення державної зради, що полягає в активних діях стосовно ведення підривної діяльності.

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Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла начальник управління прокуратури АРК Світлана Блудова, коментуючи розшук колишнього кримського судді Валерія Чорнобука.

За її словами, кожного держслужбовця або взагалі кожного, хто перебуває на території анексованого Криму, не переслідуватимуть згідно з Кримінальним кодексом, поготів за особливо тяжкий злочин.

"Ми перевіряємо причетність кожної особи саме до вчинення державної зради, яка має полягати в активних діях: допомога у веденні підривної діяльності. Суддя Чорнобук допомагав окупаційній владі встановлювати судову систему Російської Федерації", - сказала Блудова.

Вона додала, що сам факт роботи в підконтрольних Росії держорганах Криму не є злочином. "Звичайний держслужбовець, який працює в МНС і допомагає народу, не нестиме кримінальну відповідальність", - стверджує співробітниця прокуратури АРК.

11 липня співробітники прокуратури Автономної республіки Крим та Служби безпеки України провели обшуки в приміщеннях, в яких живе колишній голова Апеляційного суду АРК Чорнобук.

Колишнього кримського суддю, чиє місце перебування наразі невідоме, підозрюють у скоєнні державної зради. Його оголошено в розшук.

За версією ГПУ, Чорнобук надавав допомогу Росії та її представникам в переході судів АР Крим на ведення правосуддя на підставі російського законодавства, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.

Раніше Чорнобук відкидав усі звинувачення в підтримці російської влади Криму, повідомляючи, що після анексії був "змушений залишити свою посаду" і переїхати до сім'ї в Дніпро. За його словами, його буквально вигнали з роботи в Криму, не видавши ні трудову, ні особисту справу.

Після переїзду в квітні 2014 року на материкову частину України Чорнобук працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

У вересні 2016 року Верховна Рада звільнила його за порушення присяги.