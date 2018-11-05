Гонтарєва переїхала жити до Лондона і зняла "маленьку двокімнатну квартиру"

За словами екс-голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої, їй "було смішно", коли колишній голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що вона нібито купила в Лондоні будинок за 23 млн євро.

Екс-голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва із 1 жовтня живе в Лондоні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Я тільки-тільки переїхала до Лондона, 1 жовтня... Одна справа, коли ви приїжджаєте туди у відрядження або із сім'єю погуляти, і зовсім інша – коли приїжджаєте працювати", – повідомила екс-голова НБУ.

За її словами, у британській столиці "колосальна бюрократія".

"Наприклад, процес зняття квартири начебто автоматизований. Брокера ти бачиш уживу, але документи переважно підписуєш в інтернеті. Однак кількість документів, перевірок та іншого – це більше, ніж ви собі можете уявити", – пояснила Гонтарєва.

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Екс-голова Нацбанку повідомила, що знімає "маленьку двокімнатну квартиру" разом із сином і їй "було смішно", коли колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що вона нібито купила в Лондоні будинок за £23 млн.

Гонтарева очолювала НБУ із червня 2014 року. 15 березня 2018-го Верховна Рада звільнила її з посади голови Нацбанку. Про те, що вона придбала будинок у Лондоні, Наливайченко повідомив в ефірі телеканала ZIK. Частину інтерв'ю було опубліковано у YouTube 1 жовтня 2018 року.

25 жовтня Гонтарева брала участь у конференції OTP Talks, яка відбулася в Києві.

Екс-голова НБУ повідомила, що з 1 жовтня стала співробітницею Інституту міжнародних відносин, який входить до складу Лондонської школи економіки. Її перший проект – Туніс.