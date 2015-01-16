ГПУ тільни розпочала допити свідків по справі майданівців - Геращенко

Про це в ефірі одного з українських каналів заявила народний депутат Ірина Геращенко, повідомляє прес-служба партії УДАР.

Депутат зазначила, що ще у квітні разом з Віталієм Кличком вона написала депутатське звернення до ГПУ та інших відповідних органів щодо винесення свідомо неправомірних вироків київськими судами проти активістів Майдану у січні минулого року, і тільки сьогодні її викликали до головного слідчого управління Генпрокуратури давати свідчення про ці події.

«Я вважала, що цей виклик прокуратури – остання крапка в слідстві, свідчення депутата-очевидця тих подій. Я була шокована, коли дізналася, що в Єдиний реєстр досудових розслідувань наше звернення занесли тільки 7 травня, і я була другою людиною в списку, з ким хотів поговорити слідчий. Більше того, цю справу відкрили не за ініціативою самої Генпрокуратури, яка мала б наглядати за дотриманням закону, а лише після нашого депутатського запиту. Очевидно, це свідчить про незадовільний рівень розслідувань», - наголосила Геращенко.

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За її словами, суспільство та депутатський корпус повинні тиснути на правоохоронні органи, щоб вони активніше проводили розслідування.

«Ми не будемо дивитися на те, що правоохоронні органи очолюють наші колишні колеги, і робитимемо все для того, щоб ці розслідування і процеси були пришвидшені, щоб кожен, хто тоді штампував вироки, був звільнений, і ніколи більше не міг би працювати ні в прокуратурі, ні в суді, і обов’язково поніс покарання», - підкреслила Геращенко.

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