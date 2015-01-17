За відставку Яреми зібрали вже 121 підпис - Соболєв
121 народний депутат поставив свій підпис на підтримку відставки генерального прокурора Віталія Яреми.
Про це в ефірі hromadske.tv повідомив депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.
"Це "Самопоміч" у повному складі, багато позафракційних, частина "БПП", "Народного фронту" та "Батьківщини", більшість депутатів від Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком", - зазначив він.
Соболєв переконаний, що підписів депутатів вистачить і на те, щоб поставити на голосування питання відставки Яреми, і для ухвалення цього рішення.
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"Після того, як парламент висловить недовіру генеральному прокурору, він буде у відставці", - пояснив він механізм, підкресливши, що президент не може не погодитися з рішенням парламенту.
"Нам треба зробити конкурс. Нам не треба, щоб генпрокурор знову був чиєюсь людиною", - зазначив нардеп.