За відставку Яреми зібрали вже 121 підпис - Соболєв

Про це в ефірі hromadske.tv повідомив депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

"Це "Самопоміч" у повному складі, багато позафракційних, частина "БПП", "Народного фронту" та "Батьківщини", більшість депутатів від Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком", - зазначив він.

Соболєв переконаний, що підписів депутатів вистачить і на те, щоб поставити на голосування питання відставки Яреми, і для ухвалення цього рішення.

Читайте такожПарламентський комітет з протидії корупції готує відставку Яреми

"Після того, як парламент висловить недовіру генеральному прокурору, він буде у відставці", - пояснив він механізм, підкресливши, що президент не може не погодитися з рішенням парламенту.

"Нам треба зробити конкурс. Нам не треба, щоб генпрокурор знову був чиєюсь людиною", - зазначив нардеп.