Народився у Береговому і вивчає українську мову: ЗМІ розповіли про нового посла Угорщини в Україні

8 листопада Іштван Ійдярто прибуде до Києва та фактично розпочне свою дипломатичну місію в Україні.

МЗС України видало агреман на призначення Іштвана Ійдярто новим угорським послом у Києві, очікується, що вже 8 листопада він прибуде в Україну.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

30 жовтня стало відомо, що Будапешт все ж змінив назву посади Іштвана Грежі, який з уповноваженого міністра з розвитку Закарпатської області нарешті став відповідальним за співпрацю Саболч-Сатмар-Березької та Закарпатської областей.

"Цього ж дня посла Угорщини в Україні Ерно Кешкеня запросили в МЗС, щоби вручити йому агреман на призначення його наступника в Києві" - йдеться у статті.

Як вже повідомлялося, новим послом стане Іштван Ійдярто.

Очікується, що вже цього четверга, 8 листопада, Іштван Ійдярто прибуде до Києва та фактично розпочне свою дипломатичну місію в Україні. Вручення вірчих грамот, за даними джерел, планується вже у найближчі тижні, точно до кінця листопада.

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Новий посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто народився на території сучасної України і вивчає українську мову.

Як зазначається, хоча дипломаті народився у Береговому, школу він закінчував в Угорщині, куди переїхала його сім’я.

"Тому й українську йому довелося вчити з нуля. Але важливо те, що він її справді вчить. Саме знання української може стати головним козирем нового посла, тим паче, на тлі саме мовного протистояння Києва і Будапешта" - йдеться у статті.

При цьому досі серед угорських дипломатів знання української було рідкісним винятком.

Як зазначається у статті, кілька місяців тому, на тлі мовної суперечки з Києвом щодо закону про освіту, в угорському МЗС стартували курси української мови, які, не виключено, відвідував і Іштван Ійдярто.