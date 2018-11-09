Порошенко відреагував на нові санкції США проти Росії через окупацію Криму та Донбасу

Порошенко підкреслив, що вже протягом понад 4 років вдається не лише зберігати, але й посилювати санкційний тиск проти агресора.

Президент України Петро Порошенко привітав нові санкції США проти Росії, запроваджені в зв’язку з ситуацією в окупованому Криму та Донбасі.

Порошенко назвав це рішення Вашингтона “чітким сигналом”, йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook.

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"Чіткий сигнал - всі, хто причетний до злочинної окупації українського півострова та гібридну агресію на Донбасі, не уникнуть відповідальності. Думаю, що і наші інші партнери мали б наслідувати цей приклад. Спільним трансатлантичним фронтом змусимо Кремль змінити свою поведінку, забрати своїх найманців з України, повернути вкрадені території та поважати міжнародне право", - зауважив глава держави.

Порошенко підкреслив, що вже протягом понад 4 років вдається не лише зберігати, але й посилювати санкційний тиск проти агресора.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 листопада, Управління з контролю за іноземними активами Держказначейства США запровадило нові фінансові санкції проти трьох фізичних осіб і 9 компаній у зв'язку з ситуацією в окупованих Росією Криму та на Донбасі.