Андріївська церква з 10 листопада переходить у користування Константинополя

Офіційно опублікований закон про передачу Андріївської церкви в користування Вселенському патріархату.

Закон № 2598-VIII про передачу Андріївської церкви в користування Вселенському патріархату офіційно опублікували у парламентському виданні "Голос України". Документ набуде чинності завтра, 10 листопада.

Андріївську церкву передадуть у безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій з умовою, що Вселенський патріархат буде дотримуватися законодавства про охорону культурної спадщини.

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При цьому передача будівлі в користування не тягне за собою виключення її з переліку нерухомих об'єктів культурної спадщини заповідника "Софія Київська". Будова залишиться в державній власності.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко зареєстрував законопроект у Верховній Раді 17 жовтня. Депутати підтримали президентську ініціативу на наступний день 237 голосами. Нещодавно глава держави підписав ухвалений закон.