Луценко заявив, що залишається працювати на посаді генпрокурора

Сьогодні президент повернув Луценку заяву про відставку.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що залишається працювати на посаді.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Прямий.

Так, відповідаючи на питання про те, чи залишиться він працювати генпрокурором, Луценко відповів: «Коротка відповідь – так».

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Як повідомляв УНІАН, 6 листопада, виступаючи у Верховній Раді, Луценко заявив, що подає у відставку і попросив народних депутатів розглянути це питання до кінця пленарного тижня.

Після цього у ВР провели рейтингове голосування щодо цієї заяви, і її підтримали лише 38 депутатів. Луценко назвав 38 голосів народних депутатів за його відставку «вотумом довіри».

Сьогодні, 9 листопада, президент України Петро Порошенко повернув Луценку заяву про відставку.