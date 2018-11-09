Луценко заявив, що залишається працювати на посаді генпрокурора
21:21, 09 листопада 2018Політика
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Сьогодні президент повернув Луценку заяву про відставку.
Луценко залишаэться генпрокурором / фото УНІАН
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що залишається працювати на посаді.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Прямий.
Так, відповідаючи на питання про те, чи залишиться він працювати генпрокурором, Луценко відповів: «Коротка відповідь – так».
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Як повідомляв УНІАН, 6 листопада, виступаючи у Верховній Раді, Луценко заявив, що подає у відставку і попросив народних депутатів розглянути це питання до кінця пленарного тижня.
Після цього у ВР провели рейтингове голосування щодо цієї заяви, і її підтримали лише 38 депутатів. Луценко назвав 38 голосів народних депутатів за його відставку «вотумом довіри».
Сьогодні, 9 листопада, президент України Петро Порошенко повернув Луценку заяву про відставку.
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