У Раді провели рейтингове голосування за відставку Луценка (фото)

Депутат Найєм переконаний, що заява Луценка про відставку - це піар.

У Верховній Раді провели рейтингове голосування щодо заяви генерального прокурора Юрія Луценка про відставку, її підтримали лише 38 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Андрій Парубій запропонував поставити заяву на рейтингове голосування.

«Хто в залі підтримує заяву генерального прокурора Юрія Луценка, прошу проголосувати», - закликав спікер.

Так, за це проголосували лише 38 депутатів із 332, зареєстрованих у сесійній залі.

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Пізніше під час виступу депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Мустафа Найєм назвав «брехливою» заяву Луценка про відставку. «Це брехлива заява, це не заява. Ви знаєте, яка процедура походу у відставку: треба подати документ, і має подати президент. А це був піар», - переконаний Найєм.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, під час доповіді у парламенті про стан розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Луценко сказав, що подає заяву про відставку.

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримає відставку Луценка.