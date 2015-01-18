У Росії згадали про мінські домовленості: Україна повинна віддати бойовикам аеропорт

Про це йдеться в заяві МЗС РФ.

"Аеропорт міста Донецьк згідно з мінськими домовленостями повинен бути переданий під контроль ополченців (так в Росії називають російсько-терористичні банди "ДНР" і "ЛНР" - ред.). Це питання довго не могло вирішитися через суперечки навколо деяких інших ділянок лінії зіткнення, а тим часом українські силовики продовжували обстрілювати з будівлі аеропорту Донецьк та інші населені пункти, внаслідок чого гинули мирні жителі, включаючи жінок і дітей, руйнувалися школи, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в заяві.

Читайте такожЛавров озвучив умову для проведення переговорів у "нормандському форматі"Також в МЗС РФ заявили про послання Путіна Порошенку, де російський президент вимагає почати відведення важких озброєнь. Дані вимоги опубліковані на тлі безперервних атак ВСУ з боку бойовиків, інтенсивність яких досягає майже сотні за добу.