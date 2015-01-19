Україна запропонувала Росії припинити вогонь з 19 січня

Про це йдеться в заяві МЗС України.

"Україна неухильно дотримується всіх пунктів Мінських угод і вимагає цього від Росії. 13 листопада представники України та РФ підписали робочий документ, який передбачав чіткий графік імплементації положень Мінського меморандуму, зокрема, в частині забезпечення двостороннього припинення вогню, відведення важких озброєнь та повернення на лінію розмежування. Російська сторона відкликала свій підпис з-під цього документа", - заявили в МЗС.

"18 січня Україна вкотре звернулася до РФ з пропозицією підписати графік імплементації Мінських домовленостей саме в редакції від 13 листопада і забезпечити припинення вогню з 19 січня", - зазначили у відомстві.

"Переконані, це дозволить негайно припинити вогонь та убезпечити мирне населення регіону від обстрілів бойовиків, чим вони займаються чотири останні місяці. Початок виконання цього документа створить належні передумови для проведення вже найближчим часом консультацій Тристоронньої контактної групи, зустрічі міністрів закордонних справ України, Франції, Німеччини та Росії, а в подальшому – саміту глав цих держав та урядів в Астані. Вимагаємо, щоб нарешті цей план був виконаний, зазначили в МЗС.

"Українська сторона готова брати участь у консультаціях Тристоронньої контактної групи з підписантами Мінських угод у будь-який час", - заявили в МЗС.

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"Президент Російської Федерації неодноразово підтверджував свою відданість імплементації Мінських домовленостей у повному обсязі та без винятків. Така позиція була озвучена у тому числі у ході багатосторонньої зустрічі на найвищому рівні в Мілані. Україна повною мірою виконує Мінські домовленості і чотири довгих місяці чекає на їх виконання з боку Росії та бойовиків", підкреслили в МЗС.

Разом з тим у МЗС зазначили, що останні 2 місяці бойовики безперервно штурмують Донецький аеропорт, в якому постійно знаходяться українські "кіборги".

"Тому байки про "взяття аеропорту" просимо залишити для внутрішньої пропаганди", - додали в МЗС.