Бірюков: з нового терміналу донецького аеропорту евакуювали всіх поранених
07:57, 19 січня 2015Політика
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З нового терміналу донецького аеропорту евакуювали всіх поранених.
З аеропорту вивезли всіх поранених українських військових / Facebook Юрій Їжакевич
Про це на сторінці в соцмережі написав радник президента Юрій Бірюков.
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«Глибоко вночі проведена евакуація всіх поранених з нового терміналу, проведена часткова ротація», - написав він.
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