Бірюков: з нового терміналу донецького аеропорту евакуювали всіх поранених

Про це на сторінці в соцмережі написав радник президента Юрій Бірюков.

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«Глибоко вночі проведена евакуація всіх поранених з нового терміналу, проведена часткова ротація», - написав він.