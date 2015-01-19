Бірюков: з нового терміналу донецького аеропорту евакуювали всіх поранених

07:57, 19 січня 2015
Політика
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З нового терміналу донецького аеропорту евакуювали всіх поранених.

Из аэропорта вывезли всех раненых украинских военных / Facebook Юрий Йижакевич

Про це на сторінці в соцмережі написав радник президента Юрій Бірюков.

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«Глибоко вночі проведена евакуація всіх поранених з нового терміналу, проведена часткова ротація», - написав він.

Post by Юрій Бірюков.
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