Україна лобіює в ЄС нові умови скасування санкцій проти РФ, вимагаючи компенсації збитків (документ)

Про це йдеться в позиційному документі українського МЗС, який підготовлений до засідання Ради ЄС у закордонних справах та направлений всім главам МЗС країн ЄС. Про це повідомляє «Європейська правда» і наводить копію даного документу, дві сторінки англійською.

"Україна стурбована ідеями (в Євросоюзі) про те, щоби знизити тиск санкційної політики ЄС щодо Росії і продовжити співпрацю з російською владою попри те, що Москва досі не бере зобов’язання зупинити агресію (проти України)", - розпочинається даний документ.

Київ обґрунтовує причини, з яких навіть діалог про послаблення чи зняття санкцій наразі є неможливим.

"Москва поширює в ЄС пропаганду насильства та підтримує тероризм... ЄС у своїх 20 рішеннях за минулий рік висунув до РФ 24 вимоги щодо деескалації ситуації, досягнення миру та стабільності в Україні. Росія виконала лише 4 з них, і далі демонструє повне ігнорування міжнародного права", - йдеться в документі.

Київ наводить також декілька позицій, яких, на думку України має дотримуватися Рада ЄС. Зокрема, вони в декількох формулюваннях застерігають Європу від пом’якшення санкцій з метою "домовитися з Путіним".

"До санкцій призвело порушення Росією міжнародного права, а не навпаки. Тому підставою для зняття санкцій має бути відновлення чіткого дотримання міжнародного права з боку РФ, а не навпаки", - нагадують українські дипломати.

Читайте такожНідерланди підготували резолюцію про позбавлення делегації РФ повноважень в ПАРЄ

"Поступки щодо санкцій означатимуть готовність ЄС на поступки у питаннях дотримання міжнародних принципів – суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів… Це призведе до заморожування конфлікту на Донбасі та відкладення кримської проблеми на тривалий термін", - йдеться також в документі.

Особливу важливість має нова вимога щодо умов повного зняття санкцій, яка досі не оприлюднювалася в офіційних документах від МЗС.

"Для того, щоби (Євросоюзом) розглядалася можливість повного зняття санкцій з Росії та повернення до політики "відносин як зазвичай", потрібно не лише завершення окупації та дестабілізації Росією Криму та Донбасу, але також згода Росії на повну компенсацію всіх збитків, нанесених Україні, у відповідності до міжнародно визнаної практики", - наполягає МЗС України.

Також в Києві вважають, що можливість для формалізації відносин ЄС-Євразійський союз має з’явитися лише за передумови виконання Москвою мінських домовленостей.

Продовжити дискусію між Києвом та Брюсселем з цього питання пропонується під час саміту Україна-ЄС.