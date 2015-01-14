Брок: ЄС не повинен навіть обговорювати можливість зняття санкцій з РФ

Так вважає керівник комітету Європарламенту із зовнішньої політики Елмар Брок, передає "ЄвроПравда".

Читайте такожБрок: Успішна Україна - це кінець системи Путіна

Під час дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі він заявив, що "не можна знімати санкції з Росії зараз, коли йде поступове виконання мінських домовленостей... Росія протягом двох років тримала Україну під торговими обмеженнями, довівши її до поганого стану в той момент, коли вторглася на українську територію".

Елмар Брок також наголосив на неприпустимості позиції низки політиків, які штучно зменшують роль Росії у створенні конфлікту в Україні. "Здається, винні всі, але не Росія. Але я нагадаю, що саме Росія вторглася в іншу державу", - підкреслив він.

Разом з тим, це не означає припинення політичного діалогу з Москвою, додав він. "Ми повинні продовжити діалог з РФ і всі шляхи для цього повинні залишатися відкритими. Шкода, що не буде зустрічі в Астані, але це з-за того, що Росія зробила таку зустріч неможливою", - зазначив Елмар Брок