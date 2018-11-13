У кого "горітиме під ногами земля" за псевдовибори в "Л/ДНР"

В Європейському союзі та Сполучених Штатах Америки, зокрема, в Конгресі, вже порушене питання про новий кейс антиросійських санкцій за організацію і проведення Російською Федерацією незаконних виборів на окупованих територіях на Донбасі. Тобто ініціатива щодо такого покарання Росії вже була озвучена і вже обговорюється. Тому не виключаю, що новий кейс антиросійських санкцій справді згодом з’явиться.

Проте не варто переоцінювати значення і ефективність цього пакету санкцій, тому що у Росії ще є певний запас міцності. Санкції, не дивлячись на те, що вони працюють в обмеженому варіанті, все-таки не руйнують економіку Російської Федерації в силу обмеженості інструментарію і тому, що Росія має запас міцності.

Але, звичайно, санкції створюють некомфортну ситуацію для вищого політичного класу Росії. Адже першою зустрічною вимогою росіян на переговорах із європейцями та в особистих розмовах між дипломатами є прохання зняти персональні санкції з цілого списку російських представників. Тож насправді росіян дуже хвилюють персональні санкції. Для них важливо, щоб припинилася прискіплива увага і фінансовий моніторинг російських транзакцій у європейських та американських банках. Для них важливе збереження SWIFT.

Російську верхівку будуть дотискати, і у них буде залишатися все менше і менше поля для відступу та можливостей для маневру

Крім того, Росія через санкції втрачає можливості залучати інвестиції, отримувати підтримку чи фінансування проектів подвійного призначення і таке інше.

Тобто для Росії санкції все-таки є інструментом тиску і примусу до якоїсь переговорної позиції. Але на даний момент немає політичної волі і є небажання Кремля враховувати інтереси тих, хто постраждав від цих санкцій. Та з часом, я думаю, російську верхівку будуть дотискати, і у них буде залишатися все менше і менше поля для відступу та можливостей для маневру.

Якого роду можуть бути санкції через «вибори» в ОРДЛО? Це мають бути персональні санкції проти тих, хто брав участь в організації, так званих виборів в «ДНР» і «ЛНР»: куратори, безпосереднє керівництво військових підрозділів, «політтехнологи», російські спецслужби, які забезпечували «громадський порядок».

Активи українців, які брали участь в організації «виборчого процесу» в ОРДЛО, мають бути заблоковані в Україні та світі – під ними має «горіти земля»

Але до цього списку мають потрапити не лише ці люди, але й українські громадяни, які безпосередньо брали участь в організації «виборчого процесу» в ОРДЛО. СБУ говорить про те, що вже виявлено 6,5 тисяч осіб, які так чи інакше були дотичні до «виборчого процесу» – від членів «виборчих комісій» до організаторів самого електорального дійства. Стосовно них має бути не лише рішення суду і заочне винесення підозри, але й вони мають бути оголошені в розшук – не лише український, але й міжнародний – як ті, що здійснили тяжкий злочин проти української держави. Активи цих людей мають бути заблоковані в Україні та світі – під ними має «горіти земля».

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства