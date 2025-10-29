Один український військовий загинув, інший - отримав серйозні поранення й йому згодом ампутували ногу, журналісти отримали легкі травми.

Інцидент стався 13 жовтня близько 21:35 за місцевим часом, коли команда німецького видання Welt готувала матеріал з мобільною групою української ППО у відкритому полі на Дніпропетровщині. В цю мить їх атакував російський безпілотник "Ланцет", повідомляє Welt.

В матеріалі вказано припущення, що, ймовірно, ціллю росіян був припаркований військовий автомобіль української частини 42-ї бригади, яка супроводжувала команду репортерів під час їхньої роботи.

Російські окупанти напали на команду західних журналістів та українських захисників приблизно за 25-30 кілометрів від лінії зіткнення. Це сталося якраз після того, як кореспонденти взяли у трьох українських військових інтерв'ю й перебували за кілька метрів від них.

Відео дня

Видання заявило, що в результаті російського нападу загинув 48-річний український солдат з підрозділу протиповітряної оборони. Ще один український захисник отримав серйозні поранення, й йому згодом ампутували ногу.

Додається, що продюсер WELT Іван З. отримав поранення обох ніг від металевих уламків, що розліталися навколо. Йому довелося надати невідкладну допомогу та прооперувати в лікарні. Головний репортер WELT Ібрагім Набер та оператор Віктор Лисенко отримали легкі поранення. Видання підкреслило, що під час зйомок репортери на одязі мали позначки, що є журналістами.

Вказується, що оператору вдалося зняти на відео момент удару й що було після атаки. Ці кадри є частиною репортажу, в якому WELT документує напад і який незабаром з'явиться в ефірі. Декілька кадрів репортер Набер опублікував в соцмережі Х.

Робота російських пропагандистів: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в росЗМІ активно поширється новина про нібито загибель російського пропагандиста Владислава Позднякова. Вказується, що його могли застрелити неподалік готелю Komodo Flores в Індонезії. За інформацією російського пабліка Baza, Поздняков близько доби не виходив на зв’язок. В мережі з'явилися фото, на яких видно, що Поздняков лежить на землі з простреленою головою та шиєю.

Також ми писали, що зарплати російських пропагандистів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну значно збільшилися. Відома пропагандистка Ольга Скабеєва та її чоловік Євген Попов нещодавно, буцімто, придбали собі особняк вартістю 1,89 млн доларів у Підмосков'ї. Російські журналісти з'ясували, що щомісячна зарплата пропагандистки Ольги Скабєєвої становить близько 1,85 млн рублів. Її чоловік Євген Попов, який також є депутатом російської Держдуми, задекларував за 2021 рік дохід розміром 18,2 млн рублів (майже 229 тисяч доларів). Наразі ж телеканал "Россия" платить йому в середньому 1,3 млн рублів на місяць (близько 16 тисяч доларів), також він має приблизно 500 тисяч рублів зарплати в Держдумі та отримує періодичні надходження від товариства "Знання", у якому він вважається лектором, і від рекламного агентства WildJam.

Вас також можуть зацікавити новини: