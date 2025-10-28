Ізраїль також виклав відео, яке доводить, що бойовики ХАМАС інсценували нібито пошук тіл загиблих заручників.

В результаті ударів Ізраїлю по сектору Газа загинуло щонайменше двоє осіб. Це сталося після того, як Ізраїль звинуватив ХАМАС в порушенні угоди про перемир'я, досягнутої за посередництва США, пише CNN.

В публікації зазначається, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху доручив військовим провести "негайні потужні удари по сектору Газа". Американський чиновник поділився з виданням, що про своє рішення Ізраїль сповістив США.

За словами військового чиновника, ХАМАС атакував ізраїльські війська на схід від так званої жовтої лінії, яка відокремлює окуповану Ізраїлем Газу від решти території. Вказується, що війська Ізраїлю в районі Рафаха на півдні Гази потрапили під гранатометний обстріл, також їх атакували снайпери.

Видання процитувало слова міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, що ХАМАС заплатить "високу ціну" за напад на солдатів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Він пообіцяв, що Ізраїль відповість "з великою силою".

За даними цивільної оборони Гази, після цієї заяви в результаті удару Ізраїлю в районі Сабра на південь від міста Газа загинули щонайменше дві людини і 10 отримали поранення.

Вказується, що ХАМАС назвав цю атаку "злочинним бомбардуванням" з боку Ізраїлю. Як заявили бойовики, саме Ізраїль порушив угоду про припинення вогню. Також вони заперечили звинувачення в нападі на солдатів ЦАХАЛ.

В статті йдеться, що у вівторок, 28 жовтня, офіс Нетаньяху заявив, що ХАМАС "явно порушив" угоду про припинення вогню в Газі, повернувши Ізраїлю останки, які не належали жодному з 13 заручників, які досі вважаються зниклими безвісти в анклаві.

Військові сили Ізраїлю також опублікували відео, яке було зняте з дрона в Газі. На кадрах видно, як бойовики ХАМАС закопують в землю білу тканину з тілом у місті Газа, а потім інсценують її виявлення перед будівлею Червоного Хреста.

Як заявили ізраїльські чиновники, коментуючи це відео, ХАМАС "намагається створити помилкове враження про зусилля з пошуку тіл" решти загиблих заручників.

До слова, американський сенатор Ліндсі Грем в соцмережі підтримав дії Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС.

"Я повністю підтримую нещодавні військові дії Ізраїлю проти ХАМАС. Ідея про те, що ХАМАС добровільно роззброїться, — це фантазія, а ідея про розгортання міжнародної сили в Газі з мандатом примусового роззброєння ХАМАС викликає серйозні проблеми", - вважає Грем.

Сенатор США зазначив, що без усунення ХАМАС від влади та його роззброєння, не буде стабільності та миру на Близькому Сході.

"ХАМАС знищує своїх опонентів і зміцнює свою владу. Якщо Ізраїль вважає за необхідне знову вступити у військові дії проти ХАМАС, нехай так і буде. Вони мають мою повну підтримку", - додав він.

Ситуація в секторі Газа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що політичні рухи Палестини 24 жовтня в заяві дали згоду передати управління сектором Газа незалежному Комітету технократів. Комітет складатиметься з палестинців і візьме на себе керівництво ключовими службами при підтримці арабських країн та міжнародних організацій, "на основі прозорості та підзвітності". У заяві також наголошується на необхідності продовження дії угоди про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем, підтримки резолюції ООН щодо розгортання міжнародних миротворчих сил, виведення ізраїльських військ і забезпечення доступу гуманітарної допомоги до сектора Гази.

Також ми писали, що в статті WSJ вказується, що США та Ізраїль розглядають план, який розділить Газу на окремі зони, контрольовані Ізраїлем і ХАМАС. Віцепрезидент США Джей Ді Венс і зять президента Трампа Джаред Кушнер виклали свої міркування в Ізраїлі, куди вони прибули, щоб переконати обидві сторони дотримуватися чинного припинення вогню. Венс заявив, що в Газі є два райони: один відносно безпечний, а інший, навпаки, буже небезпечний. Мета полягає в тому, щоб географічно розширити зону безпеки.

