Нещодавно астроном спрямував у небо свій телескоп над італійським Манчіано і зняв дещо неймовірне: яскраву комету, наче закручену в спіральний слід метеора, що виблискує на тій самій ділянці неба, немов космічний стовп. Про це пише Live Science.

Зазначається, що з урахуванням мільйонів кілометрів, що розділяють метеор на передньому плані та комету на задньому плані, шанси зафіксувати такий вдалий кадр були астрономічно малі.

"На цій фотографії світіння метеора немов обвиває іонний хвіст комети - справжнє диво перспективи. Перше - це атмосферний ефект, викликаний метеором, тоді як сама комета перебувала на відстані близько 100 мільйонів кілометрів", - написав астроном Джанлука Масі, засновник проєкту "Віртуальний телескоп" і фотограф, який зробив цей приголомшливий знімок.

Комета C/2025 A6 (Леммон) - одна з трьох комет, які зараз "вирують" у Сонячній системі, поряд із кометою R2 (SWAN) і міжзоряним гостем 3I/ATLAS. Комета Леммон, яка наблизилася до Землі 21 жовтня, є найяскравішою з них і залишалася досить видимою, щоб її можна було спостерігати в прості телескопи та біноклі.

Цікаво, що Масі помітив її вночі 24 жовтня. Її довгий блакитний хвіст - продукт іонізованого газу, який випаровується з поверхні комети і несеться сонячним вітром - було чітко видно. Але протягом декількох хвилин під час спостережень ученого поруч із кометою стала видна інша структура, схожа на стример: тонкі залишки іонного сліду, залишеного метеором, що падає в атмосфері Землі.

На фото її видно як золотисту лінію, що спірально огинає комету. Метеорний слід постійно змінювався протягом спостережень Масі, на короткий час стаючи частиною самої комети. Насправді, цей слід - результат хімічних реакцій в атмосфері, спричинених надшвидким прольотом метеора. Масі пояснив:

"Це явище пов'язане з іонізацією молекулярного кисню в атмосфері, спричиненою метеорною подією, і його подальшою рекомбінацією, що призводить до випромінювання світла на цій довжині хвилі".

За даними NASA, хоча метеори зазвичай рухаються зі швидкістю понад 160 000 км/год, їхні сліди можуть зберігатися в небі кілька хвилин. У цей час вітри, що дмуть на різних висотах, можуть надавати цим слідам звивистої форми, подібної до тієї, що видно тут. Масі також опублікував покадрове відео метеорної події, на якому видно, як світний слід проноситься небом перед кометою протягом кількох хвилин.

Зазначається, що явище спіральних метеорних слідів вивчено недостатньо, але вважається відносно рідкісним. У серії робіт, опублікованих у 1980-х і 1990-х роках, підраховано, що лише 0,5% спостережуваних метеорів залишають нелінійний слід. Однак ця цифра далека від точної і могла бути спотворена неоптимальними налаштуваннями камери, що використовувалася для реєстрації метеорних слідів у той час.

