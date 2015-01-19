Ярема просить слова у Раді, щоб розповісти про розслідування резонансних злочинів

Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати і громадські активісти вважають, що Ярема саботує розслідування злочинів проти учасників Євромайдану, а також злочинів колишніх високопосадовців, які втекли з України у лютому 2014 року.

Читайте такожЗа відставку Яреми зібрали вже 121 підпис - СоболєвНа даний час за ініціювання питання про відставку Яреми з посади генерального прокурора зібрано вже 121 підпис народних депутатів зі 150 необхідних.

Як відомо, для внесення на розгляд парламенту питання про висловлення недовіри генеральному прокурору необхідно 150 підписів народних депутатів, а для висловлення йому недовіри в сесійній залі необхідно мінімум 226 голосів народних депутатів.