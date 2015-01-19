Ярема просить слова у Раді, щоб розповісти про розслідування резонансних злочинів
Генеральний прокурор України Віталій Ярема сьогодні, 19 січня, направив звернення голові Верховної Ради Володимиру Гройсману щодо включення до порядку денного чергового засідання ВР його інформації про стан законності у державі та розслідування резонансних злочинів.
Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
Як повідомляв УНІАН, народні депутати і громадські активісти вважають, що Ярема саботує розслідування злочинів проти учасників Євромайдану, а також злочинів колишніх високопосадовців, які втекли з України у лютому 2014 року.
Читайте такожЗа відставку Яреми зібрали вже 121 підпис - СоболєвНа даний час за ініціювання питання про відставку Яреми з посади генерального прокурора зібрано вже 121 підпис народних депутатів зі 150 необхідних.
Як відомо, для внесення на розгляд парламенту питання про висловлення недовіри генеральному прокурору необхідно 150 підписів народних депутатів, а для висловлення йому недовіри в сесійній залі необхідно мінімум 226 голосів народних депутатів.