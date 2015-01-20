Яценюк звинувачує Міненерго у визнанні українського Криму територією РФ

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на отриману журналістами копію листа-розпорядження.

В отриманій копії можливого листа Яценюка, він просить роз'яснень щодо таких пунктів:

- згоди на 100% забезпечення потреб в електроенергії тимчасово окупованого Криму як умову для поставок електроенергії з Росії;

- забезпечення поставок електроенергії безпосередньо з РФ в райони непідконтрольні українській владі на території проведення АТО і зобов'язання оплачувати ці постачання з боку України;

- умови "Бери або плати";

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- можливість підвищення в односторонньому порядку з боку РФ вартості електроенергії, тоді як ціна на електроенергію в Крим повинна залишатися фіксованою;

- позначення АР Крим в контракті як "Кримський федеральний округ";

- штраф у розмірі 20% від погоджених або фактично поставлених обсягів електроенергії у разі обмеження поставок в Крим;

- ціна на постачання електрики в Крим, закладена в контракті на 15% нижча, ніж нині існуюча.

Україна підписала з Росією два контракти на постачання електроенергії з Росії в Україну і з України в окупований Крим, повідомив 30 грудня міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак.