У Генасамблеї ООН завтра розглянуть оновлений проект резолюції щодо ситуації в Криму

У проект резолюції буде включене питання українських політв'зянів.

Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 15 листопада розгляне оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)».

Читайте такожТелеканал "NewsОne" перевірять через карту України без Криму

Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН в мікроблозі Twitter.

"У четвер, 15 листопада, Третій (профільний) комітет Генеральної асамблеї ООН розгляне оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна"", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України на кінець року готує проект резолюції для розгляду на Генеральній асамблеї ООН щодо окупації Криму. До проекту резолюції буде включено питання українських політв'язнів.

27 вересня під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН президент Петро Порошенко закликав членів асамблеї підтримати новий проект резолюції щодо окупованого Росією Криму з метою підтримки українських політв'язнів.

19 грудня 2017 року Генеральна асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)". За неї проголосували 70 країн. Проти були 26 країн, утрималися 76.