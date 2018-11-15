Комітет Генасамблеї ООН розгляне нову резолюцію щодо Криму (відео)

Після голосування в комітеті проект спрямують на розгляд Генеральної асамблеї ООН, де голосування очікується в грудні цього року.

Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН 15 листопада розгляне оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній республіці Крим і Севастополі, Україна».

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Про це повідомляє Постійне представництво України в ООН у "Твіттері". Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар повідомила, що співавторами документа вже стали представники 38 країн світу.

Після голосування в Третьому комітеті проект буде спрямований на розгляд Генеральної асамблеї ООН, де голосування очікується в грудні цього року.

19 грудня 2017 року Генеральна асамблея ООН остаточно схвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». Тоді 70 країн підтримали документ, 26 виступили проти, 76 утрималися. Проти резолюції виступили Білорусь, Вірменія, Росія, Сирія, Зімбабве та інші країни.

У документі міститься вимога до Росії виконати рекомендації Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.