Яценюк розповів про виклики виборів 2019 року

На його думку, вибори 2019 року – це втримання і розвиток курсу, вибраного в 2014-му.

"Основний виклик 2019 року – в політиці практично не видно людей, які усвідомлюють, що робити в країні, окрім того, як зайти в офіс президента чи прем’єра. На складні виклики пропонуються прості відповіді. Це популізм, вигідний, у тому числі, північному сусіду", - наголосив лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк в інтерв’ю для партійного видання НФ.

"Людям розповідають про збільшення зарплат, але не кажуть, де візьмуть гроші. Про підвищення пенсій, але мовчать, з яких надходжень. Обіцяють знизити тарифи, але не дають відповіді про фінансові компенсатори", - підкреслив він.

Такий популізм, наголосив лідер "Народного фронту", "сіє зневіру серед громадян України": "Далі проросійські сили скажуть: бачите, ви хотіли в Європу, то куди ви прийшли?".

"Вибори 2019 року – це втримання курсу, вибраного в 2014-му, і його розвиток", - сказав Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що у 2019 рік "заходимо у більшості своїй з негативними очікуваннями". Ця тенденція, за його словами, почала з’являтися у 2016-му: "Існують реальні виклики в економіці – не можна за кілька місяців вирішити проблеми, які формувалися протягом 30 років. Немає прецедентів у світі".

"Негативу, на жаль, додала внутрішня боротьба за владу, яка не мала нічого спільного з відповідальністю перед Майданом. Поки ти думаєш, як втримати країну, інші сили працюють як диверсанти у твоєму тилу", - сказав він.

Арсеній Яценюк нагадав, що 2014 року була сформована коаліція з п’яти партій, конституційна більшість: "Вони підписалися підтримувати уряд, а не знищувати його. Але вийшли з коаліції. Їхні офіційні заяви були протилежністю тому, під чим вони ставили підписи під час формування коаліції. Ті, хто залишився, встромили ніж у спину прем’єру. Хто тоді займався зняттям уряду? Читайте офіційні заяви БПП і Президента. Це була їхня величезна помилка".

"У воюючій країні фактично було здійснено неконституційне усунення законного уряду, а країну поставлено на межу політичної кризи, паралічу держави в умовах збройної агресії", - наголосив Арсеній Яценюк.

Кризи в той час не сталося лише тому, "що волею нашої команди було втримано стабільність", - підкреслив він: "Одні гралися сірниками, а пожежу довелося гасити нам. Ми не зруйнували коаліцію. Не знищили парламент. Не відправили країну на перевибори за сценарієм 2005 року".

"Що сталося тоді внаслідок самопоїдання демократів? Відродження Януковича. Продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ. Зміна курсу країни в бік Росії. Відмова України від Угоди про асоціацію з ЄС. От ціна", - підкреслив він.

"У 2016 році ми не могли навіть думати про такий сценарій. Я пишаюся і дякую команді "Народного фронту", що вистояла під градом дискредитації та брехні. Ми втрачали рейтинги, але були тією основою, яка у найвідповідальніший момент врятувала країну від хаосу", - сказав Арсеній Яценюк.