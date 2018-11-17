Яценюк заявив, що ніколи не скаже "гострих речей" на адресу Тимошенко, і визнав "історичну роль" Порошенка

Незважаючи на це, політик заявив, що має "суттєві відмінності в соціальних, економічних і політичних поглядах з ВО Батьківщина.

Колишній прем'єр-міністр України і лідер партії Народний фронт Арсеній Яценюк відмовився давати політичну оцінку лідеру партії ВО Батьківщина Юлії Тимошенко, сказавши, що "ніколи не скаже гострих речей" на адресу людей, з якими він працював або мав "спільне політичну життя".

Незважаючи на це, політик заявив, що має "суттєві відмінності" в соціальних, економічних і політичних поглядах з ВО Батьківщина. В інтерв'ю Радіо НВ Яценюк підкреслив, що програма партії Юлії Тимошенко "більш соціально-популістична", а його - "суто ринкова".

"Ми точно маємо суттєві відмінності в соціальних, економічних і політичних поглядах із Батьківщиною сьогодні. Це природно, тому що їх програма більш соціально-популістична, моя програма - суто ринкова. Щодо того, кого підтримувати - люди визначаться, кого підтримувати, а наша партія може підтримувати тільки членів нашої партії", - зазначив він в першому за довгий час розгорнутому інтерв'ю.

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Крім цього, екс-прем'єр-міністр сказав, що президент Петро Порошенко здійснив "історичну річ, яка нікому не вдавалася" - ініціацію надання томосу про автокефалію Українській православній церкві.

"Я не знаю, що історія напише про Петра Олексійовича, але я знаю точно, що, якщо цей процес буде завершений (а він вже на завершальній стадії), він увійде в історію як особистість, яка це зробила", - зазначив Яценюк.

Лідер Народного фронту не став коментувати інші аспекти роботи Порошенка, сказавши, що його президентську діяльність оцінить український народ.

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю Радіо НВ політичну діяльність голови партії ВО Батьківщина Юлії Тимошенко оцінили лідер Руху нових сил і екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі і народний депутат Сергій Лещенко.

Саакашвілі назвав Тимошенко "дуже талановитим політиком", сказавши, що в цьому вона перевершує Порошенка; а Лещенко зазначив, що лідер Батьківщини постійно змінює свої принципи, в залежності від політичної кон'юнктури.

Арсеній Яценюк - прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер політичної партії Народний фронт. У різний час обіймав, зокрема, посади міністра економіки, міністра закордонних справ, виконуючого обов'язки голови Національного банку і голови Верховної Ради.