Після запуску “Північного потоку-2” Путін може піти на Київ - прем`єр Польщі

Польський прем'єр нагадав, що поки Європа платить РФ за газ, та вкладає ці кошти в свою армію.

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" може посприяти подальшій ескалації агресії РФ проти України, попередив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Як повідомляє ТСН, посилаючись на РАР, відповідну заяву очільник польського уряду зробив під час конференції FOTAR у Гамбурзі.

Моравецький зазначив, що після завершення будівництва "Північного потоку-2" виявиться, що українська газотранспортна система стане не потрібною для РФ.

"Я знаю позицію німецького уряду, що це – бізнес-проект. Однак, на схід від Одри ніхто в це не вірить. Що зупинить Володимира Путіна піти на Київ?",- наголосив він.

Польський прем'єр також нагадав німецьким колегам, що поки Європа платить РФ за газ, та вкладає ці кошти в свою армію.

"Ви будете здивовані тим, кого я зараз процитую, але Ленін одного разу сказав, що капіталісти такі жадібні, що "продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо", - додав Моравецький.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео наголосив, що побудова газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі підриває економічну і стратегічну безпеку України.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Довжина трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

18 травня після переговорів у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2». Водночас глава МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.