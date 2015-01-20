Захисники донецького аеропорту та 31-ого блокпосту отримали підкріплення - Міноборони

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"До позицій українських військових в аеропорт підійшли додаткові резерви та доставлено боєприпаси.

Читайте такожУ результаті боїв злітно-посадкова смуга Донецького аеропорту повністю виведена з ладу

У результаті бою сили АТО відійшли від 31-го блокпосту до опорного пункту та, отримавши підкріплення (боєприпаси), продовжують вести бій, аби відновити свої позиції й вибити звідти ворога", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями бойовики посилили атаки на Донецький аеропорт.

19 січня радник президента Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook написав, що бойовики підірвали перекриття другого поверху нового терміналу Донецького аеропорту, в результаті чого багато українських бійців отримали поранення.

Сьогодні Бірюков повідомив, що восьмеро українських військовослужбовців потрапили в полон у Донецькому аеропорту.

Речник АТО Андрій Лисенко заявив, що у Донецькому аеропорту тривають жорстокі бої, повністю виведена з ладу злітно-посадкова смуга.

Крім того, сьогодні блогери повідомляли, що російські військові знищили 31-й блокпост на Бахмутcькій трасі, йде бій за 29-й.