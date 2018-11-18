У ПА НАТО одноголосно засудили будівництво окупантами керченського мосту

Також засуджується політика РФ щодо вибіркової відмови в доступі та безпідставної затримки українських та міжнародних суден в Азовському морі.

Комітет з питань цивільного виміру та безпеки Парламентської асамблеї НАТО одноголосно ухвалив резолюцію із засудженням будівництва керченського мосту.

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Про це повідомила Голова постійної делегації у ПА НАТО, народний депутат України Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

"В резолюції до доповіді Лорда Джоплінга «Протидія гібридним загрозам Росії» враховано новий параграф про засудження будівництва керченського мосту, який було внесено українською делегацією", - йдеться в повідомленні.

За словами Фріз, параграф, запропонований українською делегацією, є таким: «Засуджуючи незаконне будівництво керченського мосту Росією, а також політику Росії щодо вибіркової відмови в доступі та безпідставної затримки українських та міжнародних суден в Азовському морі, сильно занепокоєні новими загрозами безпеці, економіці та екології в цьому регіоні».