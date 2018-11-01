Україна збирає свідчення капітанів зупинених в Азовському морі суден для позовів проти РФ - Тука

Георгій Тука наголосив, що зупинки Росією суден на Азові є незаконними.

Україна збирає доказову базу і документує кожний випадок незаконної зупинки Росією суден в Азовському морі для використання цих свідчень в міжнародних судах.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає Громадське.

"Що стосується того, яким чином збирається доказова база: абсолютно все документується, кожний випадок, більш того, збираються свідчення і судновласників, і капітанів тих суден, які затримуються Російською Федерацією. Весь цей матеріал збирається, і він буде підґрунтям для подальшого позову (проти РФ - ред.) з боку Міністерства закордонних справ до міжнародних судових інстанцій", - розповів він.

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Тука наголосив, що зупинки Росією суден на Азові є незаконними, бо, згідно з міжнародним морським правом, зупиняти цивільні судна можна в чотирьох випадках: работоргівля, піратство, незаконне ведення ефірного мовлення та зміна прапору.

"Ніяких законних підстав для здійснення таких дій з боку Росії не існує a priori", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, на думку Георгія Туки, розірвання двосторонньої угоди з Росією щодо Азовського моря фактично зробить Керченську протоку російською. За його словами, розірвання угоди щодо Азову означатиме, що відносини між країнами регулюватимуться міжнародним морським правом.