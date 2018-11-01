этот материал доступен на русском

Україна збирає свідчення капітанів зупинених в Азовському морі суден для позовів проти РФ - Тука

06:02, 01 листопада 2018
Політика
546 0
Зупинки Росією суден на Азові є незаконними / фото УНІАН

Україна збирає доказову базу і документує кожний випадок незаконної зупинки Росією суден в Азовському морі для використання цих свідчень в міжнародних судах.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає Громадське.

"Що стосується того, яким чином збирається доказова база: абсолютно все документується, кожний випадок, більш того, збираються свідчення і судновласників, і капітанів тих суден, які затримуються Російською Федерацією. Весь цей матеріал збирається, і він буде підґрунтям для подальшого позову (проти РФ - ред.) з боку Міністерства закордонних справ до міжнародних судових інстанцій", - розповів він.

Читайте такожТука пояснив, чому США не приєднаються до "нормандського формату" переговорів щодо Донбасу

Тука наголосив, що зупинки Росією суден на Азові є незаконними, бо, згідно з міжнародним морським правом, зупиняти цивільні судна можна в чотирьох випадках: работоргівля, піратство, незаконне ведення ефірного мовлення та зміна прапору.

"Ніяких законних підстав для здійснення таких дій з боку Росії не існує a priori", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, на думку Георгія Туки, розірвання двосторонньої угоди з Росією щодо Азовського моря фактично зробить Керченську протоку російською. За його словами, розірвання угоди щодо Азову означатиме, що відносини між країнами регулюватимуться міжнародним морським правом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Активність РФ в Азовському морі
Теги: #Азовське море#георгій тука