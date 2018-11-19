Україна передала НАТО інформацію про російські ПВК на Донбасі та у Сирії з конкретними прізвищами

У доповідях InformNapalm та The Security Service of Ukraine викривається діяльність ПВК на Сході України та Сирії.

Україна передала партнерам Парламентської асамблеї НАТО доповіді про діяльність російських приватних військових компаній (ПВК).

Про це голова постійної делегації у ПА НАТО, народний депутат України Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожУ ПА НАТО одноголосно засудили будівництво окупантами керченського мосту

“Сьогодні передали нашим партнерам NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l’OTAN дві окремі доповіді на тему, що розглядається на сесії — діяльність російських приватних військових компаній (ПВК). Доповіді InformNapalm та The Security Service of Ukraine розглядають ці питання. В них викривається діяльність ПВК на Сході України та Сирії”, — повідомила депутат.

Вона зазначила, що доповіді містять факти, прізвища та докази безпосереднього їх використання урядом РФ для вирішення завдань державної політики за кордоном.

“Сьогодні російські ПВК є аналогом Сил спеціальних операцій, що застосовуються з метою зниження іміджевих ризиків для Кремля та його прихованої участі у силових акціях за межами Росії. В цьому контексті окремо передала доповіді представниці британської делегації Мадлін Мун — авторці доповіді „Сили спеціальних операцій в сучасному середовищі безпеки“, яку на Комітеті з питань оборони та безпеки було ухвалено одностайно”, — зазначила Фріз.

За її словами, у цій доповіді зазначено, що сили НАТО мають розвивати не тільки три базові складові ССО: бойові дії, спеціальну розвідку та військову допомогу, а й компонент контрповстанських, контртерористичних заходів та боротьби з розповсюдженням біологічної, ядерної та хімічної зброї.