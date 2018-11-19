Україна передала НАТО інформацію про російські ПВК на Донбасі та у Сирії з конкретними прізвищами
Україна передала партнерам Парламентської асамблеї НАТО доповіді про діяльність російських приватних військових компаній (ПВК).
Про це голова постійної делегації у ПА НАТО, народний депутат України Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці в Facebook.
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“Сьогодні передали нашим партнерам NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l’OTAN дві окремі доповіді на тему, що розглядається на сесії — діяльність російських приватних військових компаній (ПВК). Доповіді InformNapalm та The Security Service of Ukraine розглядають ці питання. В них викривається діяльність ПВК на Сході України та Сирії”, — повідомила депутат.
Вона зазначила, що доповіді містять факти, прізвища та докази безпосереднього їх використання урядом РФ для вирішення завдань державної політики за кордоном.
“Сьогодні російські ПВК є аналогом Сил спеціальних операцій, що застосовуються з метою зниження іміджевих ризиків для Кремля та його прихованої участі у силових акціях за межами Росії. В цьому контексті окремо передала доповіді представниці британської делегації Мадлін Мун — авторці доповіді „Сили спеціальних операцій в сучасному середовищі безпеки“, яку на Комітеті з питань оборони та безпеки було ухвалено одностайно”, — зазначила Фріз.
За її словами, у цій доповіді зазначено, що сили НАТО мають розвивати не тільки три базові складові ССО: бойові дії, спеціальну розвідку та військову допомогу, а й компонент контрповстанських, контртерористичних заходів та боротьби з розповсюдженням біологічної, ядерної та хімічної зброї.