У НАТО підтримали правку України про посилення Альянсу на сході Європи

В цій резолюції зазначається: “виділити необхідні ресурси для послаблення російських систем А2/AD, які розташовані біля країн Балтії в Калінінграді та Чорноморському регіоні в Криму, за допомогою таких засобів, як придбання передових винищувальних реактивних літаків, систем перешкод і ракетних систем високої точності”.

На Комітеті з питань оборони та безпеки НАТО підтримали українську правку щодо посилення присутності Альянсу на сході Європи.

Читайте такожУкраїна на засіданні ПА НАТО презентувала доповідь про зв’язки Кремля з ісламськими терористами

Про це повідомила голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

“На Комітеті з питань оборони та безпеки НАТО Андрей Левус та Юрій Береза представили та захистили внесену нашою делегацією правку в резолюцію “Посилення натівських сил стримування на сході” щодо забезпечення стійкості та готовності посиленої подальшої присутності НАТО в Балтії, Польщі та Чорному морі”, - написала Фріз.

За її словами, щодо Криму в цій резолюції зазначається: “виділити необхідні ресурси для послаблення російських систем А2/AD, які розташовані біля країн Балтії в Калінінграді та Чорноморському регіоні в Криму, за допомогою таких засобів, як придбання передових винищувальних реактивних літаків, систем перешкод і ракетних систем високої точності”.