Україна і США обговорюють нові поставки летального озброєння - Клімкін

Голова МЗС України не повідомив подробиць цих обговорень.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна та США ведуть переговори про нові поставки летального озброєння.

Як повідомляє Defense News, про це глава МЗС України сказав в кулуарах Міжнародної конференції з питань безпеки в Галіфаксі (Канада).

Зокрема, як повідомив міністр, Україна та США проводять "ретельні обговорення" з метою поставки Вашингтоном ще однієї черги летального озброєння Києву, коли на сході України "росіян продовжують забезпечувати новими воєнними технологіями".

Як відомо, на днях Клімкін зустрічався у Вашингтоні з державним секретарем США Майком Помпео, який висловив підтримку Україні.

Глава українського зовнішньополітичного відомства підтвердив, що "ми обговорюємо про інші види оборонного спорядження", але він не став конкретизувати.

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Клімкін зазначив, що присутність росіян і підтримуваних ними сил на Донбасі є постійною, але поява американського озброєння мала свій вплив.

"Обговорення триває, оскільки "Джавеліни" (протитанкові ракетні комплекси Javelin - УНІАН) мали важливе психологічне значення", - додав він.

"Ми помітили, що росіяни (відвели) свої танки глибше на окупованій території... по суті побоюючись символічно, фізично і психологічно, що таке (протитанкове) озброєння може бути застосоване у випадку російської провокації", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Клімкін заявив, що у Вашингтоні на засіданні Комісії стратегічного партнерства між Україною і США обговорювалися і конфіденційні питання, які стосувалися співпраці у сфері постачання озброєнь.

На спільній прес-конференції з Клімкіним у Вашингтоні Помпео сказав, що США забезпечують технічне оснащення українських військових для протидії російській агресії. "Ми зміцнюємо українську демократію, підвищуємо рівень добробуту і покращуємо рівень технічної оснащеності України для протидії російським агресивним задумам у цій країні", - наголосив Помпео.