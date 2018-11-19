У «Відродженні» закликали уряд обмежити зарплатні апетити керівників державних монополістів

Зарплати керівників таких державних компаній, як «Нафтогаз України», «Укрпошта» та «Укрзалізниця» більші за зарплатню їхніх європейських колег. А також у сотні разів перевищують рівень середньої зарплати в Україні.

Про це під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій ВР 19 листопада заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

За його словами, дії уряду призвели до того, що керівництво державних компаній живе окремішньо від українського народу. Навіть більше – ухвалює рішення, які завдають шкоди громадянам.

У приклад Віктор Бондар навів ситуацію із зарплатною політикою у «Нафтогазі України». Так, сьогодні керівники держкомпанії отримують найвищу зарплату в Європі порівняно з колегами в інших країнах на аналогічних посадах. Також їхні оклади у 136 разів перевищують розмір середньої зарплати в Україні.

«Голова правління «Нафтогазу України» отримує 31,5 тис. євро – це більше, ніж у керівника компанії Ofgem (Велика Британія), який має середньомісячну зарплатню 26,7 тис. євро. Керівник французької газової компанії Engie – 19,7 тис. євро, румунської – 17,5 тис. євро, литовської – 16,4 тис. євро в місяць. Андрій Коболєв входить до трійки найбільш високооплачуваних керівників нафтогазових компаній в Європі! За що? За які такі великі досягнення? Провал по збільшенню видобутку газу в Україні, виписування премій собі та надсилання 8 млн доларів за кордон – ось це його політика. І уряд її підтримує», – наголосив Віктор Бондар.

Він додав, що аналогічна ситуація і стосовно в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова. Більше, ніж очільник української залізниці, у Європі отримують тільки його колеги у Великобританії та Франції.

«Його зарплатня так само входить до трійки найвищих заробітних плат у Європі: 30 тис. євро в місяць – це близько 1 млн гривень, плюс додатково премії. Тим часом пересічний працівник «Укрзалізниці» сьогодні отримує у середньому в 228 разів менше. Наприклад, зарплатня машиніста локомотива в 190 разів є нижчою за оклад керівника УЗ. Оце приклад вашої господарності», – зазначив співголова депутатської групи «Партія «Відродження».

Щодо керівництва «Укрпошти», то зарплата топ-менеджменту цього підприємства перевищує зарплату пересічного листоноші у понад 300 разів.

«Остання заробітна плата, яку глава уряду підписав очільнику «Укрпошти», становить із серпня 744 тис. гривень у місяць, плюс 15% премії. І ці керівники ще ставлять вам ультиматум, що вони закриють 7 тисяч поштових відділень і скасують послугу доставки пенсій по селах. Навіть судяться з Кабміном на 57 млрд гривень, бо їм не вистачає коштів і тариф на доставку пенсій надто низький. Отримуючи при цьому в місяць у триста разів більше, ніж листоноша. Тому ми говоримо: все те, що відбувається у вашій системі управління, – це ваша відповідальність», – заявив Віктор Бондар.