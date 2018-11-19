Платформа стала базисом для аналізу та розуміння цієї гібридної тактики, опрацювання механізмів з протидії агресивним діям Росії і залученим нею найманців.

У НАТО подякували Україні за створення спільної гібридної платформи з протидії Росії.

Про це голова постійної делегації у ПА НАТО, народний депутат України Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Поставила питання заступнику Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер щодо координації зусиль НАТО з Україною щодо боротьби с найманством в контексті участі іноземних бойовиків в ІД та у бойових діях на Донбасі. Нагадала про участь сотень іноземних найманців-бойовиків, які на боці російсько-терористичних військ на Сході України здійснювали військові злочини", - написала вона.

Фріз висловила думку, що особи з бойовим досвідом, котрий був отриманий на Донбасі під час участі у російсько-терористичних формуваннях, становлять небезпеку європейським демократіям, адже можуть бути використані в інтересах ворожих антизахідних сил, зокрема і Росії.

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"Відповідаючи на це питання Роуз Геттемюллер висловила слова вдячності Україні за утворення спільної з НАТО гібридної платформи з протидії. Вона стала базисом для аналізу та розуміння цієї гібридної тактики, опрацювання механізмів з протидії такого типу агресивним діям як Росії, так і залученим нею найманців", - додала Фріз.

«Так, Альянс тепер має можливість через спільну з Україною гібридну платформу слідкувати за ПВК Вагнер та іншими найманцями,» - наголосила Геттемюллер. “Ми цінуємо вклад України в цей напрям гібридного агресивного прояву проти демократії», - заявила заступник Генерального Секретаря НАТО.

Раніше повідомлялося, що Україна передала партнерам Парламентської асамблеї НАТО доповіді про діяльність російських приватних військових компаній (ПВК).