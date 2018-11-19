Новим президентом ПА НАТО стала британка Маделін Мун: її вже запросили до України

Вона замінила на цій посаді депутата Палати представників Італії та координатора міжпарламентських зв'язків з Україною Паоло Аллі.

Новим президентом Парламентської асамблеї НАТО обрано члена делегації Великої Британії Маделін Мун.

Про це повідомила голова постійної делегації у ПА НАТО, народний депутат України Ірина Фріз на своїй сторінці в Facebook.

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«Новим президентом NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l'OTAN обрано члена делегації Великої Британії Маделін Мун. Вчора від імені нашої делегації ми привітали її з обранням. Запросили до України, зокрема на другий Міжнародний жіночий конгрес», - написала Фріз.

За словами депутата, Мун пообіцяла гідно продовжити діяльність, яку почали Паоло Аллі та Раса Юкнявічене, зі зміцнення єдності Асамблеї, з розбудови солідарності всіх націй у захисті демократії, підтримки оборони та нашої безпеки, яку інколи сприймають поверхнево».

Мун замінила на посаді президента ПА НАТО, депутата Палати представників Італії та координатора міжпарламентських зв'язків з Україною Паоло Аллі. Він був обраний президентом Парламентської асамблеї НАТО в листопаді 2016 року.